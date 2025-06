Nelle città trapanesi torna “strade sicure” e si rinforzano le misure di vigilanza

Si è riunito ieri in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dalla Prefetta Daniela Lupo, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine ed è stato fatto il punto della situazione per le misure di vigilanza durante la stagione estiva. A tal fine, è stata disposta, d’intesa con il Questore e il 5° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, la rimodulazione dei servizi di vigilanza nelle aree interessate dalla movida che vedranno, a partire dal prossimo 15 giugno, militari dell’operazione “strade sicure” impiegati a supporto dei servizi straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio. Con apposite ordinanze del Questore, saranno dettagliati tali servizi straordinari, che riguarderanno non solo le città di Trapani, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, ma anche le altre aree più interessate dal flusso turistico o caratterizzate dalla presenza di centri di aggregazione e/o di intrattenimento.

Il prossimo 10 giugno si terrà in Prefettura la Conferenza Permanente, con la presenza del Presidente del Libero Consorzio comunale, di tutti i sindaci della provincia e di tutti gli enti interessati. La Conferenza permanente costituisce uno strumento di supporto al Prefetto ai sensi dell’art. 11 del Decreto legislativo n. 300/1999 e avrà lo scopo di verificare non solo le misure di sicurezza messe in campo dai Comuni, ma anche le misure precauzionali in atto e da intraprendersi in vista dell’imminente stagione estiva per la mitigazione dei rischi idraulico, incendi ed ambientale.