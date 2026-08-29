Castelvetrano: restituito un portafoglio smarrito in una stazione di servizio

Nei giorni scorsi, presso la Stazione Carabinieri di Castelvetrano, si è presentata una cittadina del posto. Poco prima, in una stazione di servizio, la donna aveva rinvenuto un portafoglio verosimilmente smarrito. All’interno erano custoditi i documenti di personali di una cittadina francese, nonché carte di pagamento e circa 500 euro contanti.

I militari della Stazione hanno pertanto avviato le ricerche volte al rintraccio della donna, risultata poi essere una turista ospite di una struttura alberghiera di Marinella di Selinunte.

Giunta in Caserma, l’interessata ha potuto constatare che all’interno del portafogli era presente tutto quanto precedentemente smarrito e all’atto della riconsegna la donna emozionata per il gesto ha espresso la sua gratitudine verso la cittadinanza e l’Arma e dei Carabinieri avendo scongiurato il timore di aver perduto tutti i documenti personali necessari anche per poter fare rientro al proprio paese d’origine e la somma di denaro.