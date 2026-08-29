Torna la Volata Napoli-Mokarta: top runners e amatori in gara per la 28esima edizione

Il gran caldo di questi giorni non ha scoraggiato gli appassionati di podismo a partecipare alla 28^ edizione della “Volata Napola-Mokarta”, in programma domani, domenica 31 agosto, sul tradizionale tracciato ondulato che si sviluppa tra le frazioni di Napola (Erice) e Mokarta (Trapani). Sono oltre 300, infatti, coloro che si sono dati appuntamento a Napola per partecipare ad una gara diventata ormai di grande rilevanza nel panorama nazionale di atletica leggera, particolarmente sentita soprattutto tra i siciliani delle categorie amatoriali (circa 200 di 30 società) per i quali la “Volata” è ormai diventata un appuntamento imperdibile. Ad essi vanno aggiunti le decine di iscritti delle varie categorie giovanili nonché il gruppo dei 22 top runners, italiani ed africani, che prenderanno parte alla gara internazionale élite cimentandosi sulla distanza di 10 km, alcuni col proposito di battere il record della “Volata” stabilito nell’edizione del 2018 dall’ugandese Oscar Chelimo in 29’02”.

Tra gli italiani i favoriti sono Ahmed Ouhda (G.S. Esercito), secondo italiano nella maratona ai recenti Campionati Europei di atletica di Birmingham e sesto nel giro podistico internazionale di Castelbuono 2026, nonché Yassine Rachik (G.S. Fiamme Oro Padova), già vincitore nell’edizione del 2015 della “Volata” e oro a squadre nella maratona ai Campionati Europei di Berlino. Qualificata anche la presenza di atleti siciliani come Alessio Terrasi, campione italiano 2026 sulla distanza di 50 Km, al terzo titolo tricolore dopo quelli del 2023 e 2024. Assieme a lui i gemelli di Paceco Marco e Luca Coppola, entrambi con partecipazioni ai Campionati europei Under 20 e Under 18. Con 12 presenze alla “Volata” anche l’esperto Vincenzo Agnello, tra i protagonisti nel recente giro podistico di Castelbuono.

Tra gli africani i più accreditati per la vittoria sono i tre atleti del Burundi Louis Intunzinzi, secondo nella Volata Napola-Mokarta 2025 col tempo di 29’42”, Emile Hafashimana e Therence Bizoza. Puntano al podio anche il keniano Simon Dudi Ekidor ed il ruandese Yves Nimubona. La partenza della gara internazionale è fissata per le ore 18,30.

Autentica bagarre è prevista nella kermesse riservata agli amatori che saranno impegnati sulla distanza di 7.240 metri. La manifestazione è valevole anche come prova del 23° Grand Prix Provinciale Senior Master Fidal 2026. Nelle categorie maschili i favoriti sono Michele Galfano (Pol. Marsala DOC), Giuseppe Tarantino (Team F.Ingargiola Mazara), Giuseppe Barraco (G.S. Cinque Torri TP), Vincenzo Giangrasso e Luca Filippi (Lipa Atletica Alcamo). Nelle categorie femminili i maggiori pronostici sono per Luana Russo (Asd Sciacca Running), Maria Todaro (Paceco Runners) e Matilde Rallo (Pol. Marsala DOC).

La partenza della gara riservata agli amatori è prevista alle ore 17,15. In precedenza, a partire dalle ore 16, si terranno le gare riservate alle categorie giovanili.