A Petrosino si puliscono le scuole e il verde pubblico in vista del nuovo anno scolastico

Stanno iniziare a Petrosino i programmati interventi di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici e delle relative aree esterne, in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico.

L’obiettivo è garantire agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie ambienti puliti, ordinati e accoglienti fin dall’inizio delle attività didattiche. Gli interventi interesseranno gli spazi interni ed esterni dei plessi scolastici, con particolare attenzione alle aree verdi e agli spazi di pertinenza degli istituti.

Parallelamente, sono già iniziati in via Baglio gli interventi di sistemazione e potatura degli alberi, nell’ambito delle attività di manutenzione e cura del verde pubblico.

pulizia del verde pubblico a Petrosino

«L’avvio del nuovo anno scolastico ci impone, come è giusto che sia, una particolare attenzione alle nostre scuole e agli spazi che ogni giorno accolgono i nostri ragazzi – dichiarano congiuntamente il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessora Liliana Giordano –. Abbiamo programmato gli interventi di pulizia e manutenzione per fare in modo che i plessi scolastici siano pronti e decorosi alla ripresa delle attività.

Allo stesso tempo, abbiamo già avviato in via Baglio un intervento sul verde pubblico, proseguendo un’attività di manutenzione che interessa progressivamente diverse aree del territorio.

La cura degli spazi pubblici, e in particolare delle scuole, richiede programmazione e continuità. È un impegno che continueremo a portare avanti con attenzione, intervenendo sulle diverse esigenze del territorio e dando priorità ai luoghi maggiormente frequentati dalla nostra comunità».