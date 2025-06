Trapani Shark perde anche Gara 3 e saluta i play off Scudetto

Finisce a Brescia, nella Gara 3, la stagione della Trapani Shark. Ai play off nella semifinale contro i lombardi, la Germani si è imposta con un netto 3-0 con il finale di 92-86. Nell’altra semifinale, l’EA7 Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna sono in parità, 1-1, e giocheranno domani la terza partita della serie. Il Brescia quindi ritroverà una tra le due formazioni. Per i granata tanta amarezza ma anche la consapevolezza di aver giocato alla grande una stagione in serie A, dove più volte ha toccato il primo posto.