Si è tenuto ieri l’incontro, molto atteso, tra l’Amministrazione comunale di Trapani e i vertici di Trapani Shark, con a capo Valerio Antonini. Come ha fatto sapere in un video sulla pagina istituzionale del Comune, l’assessore Lele Barbara ha informato cittadini e tifosi: “Non c’è nessun Comune in confusione, saremo dei pazzi se volessimo mandare via un imprenditore che a Trapani ha investito e con la Trapani Shark che sta regalando una stagione memorabile. Abbiamo discusso anche del PalaShark, della gestione, dell’aria condizionata, alla presenza anche dei nostri tecnici. E’ stato un incontro molto importante e decisivo per risolvere situazioni spiacevoli che si sono create. Dobbiamo risolvere anche le criticità del professionismo, della serie A, del cambio di ragione sociale, ecc. Il Comune non ha mai sottaciuto di voler fare questo investimento per il Palazzetto. In un più vasto piano di investimenti vogliamo finanziare l’impianto di condizionamento del Palashark, ma i tempi di pubblico e privato non sono gli stessi”. Il Comune quindi si dice disponibile a trovare una soluzione.

In una diretta X, invece, il Presidente granata Valerio Antonini parla di clima teso: “Dal Comune sanno che ci saranno conseguenze, positive se riusciamo a trovare una soluzione ad una situazione nata e fatta male, come la vicenda climatizzazione. Siamo diventati una s.r.l. e quindi a scopo di lucro e Barbara e Tranchida si sono ricordati dopo di questa cosa. Ho preso una società fallita, la sto portando in semifinale scudetto, ho sistemato il Palazzetto, quello che dovevo fare l’ho fatto, ma adesso la controparte ci ha messo nelle condizioni di andare a ricontrattare sul Palashark. Io non firmerò più nulla che non sia inattaccabile dal punto di vista contrattuale. Speriamo che tutto questo succeda, io sono ottimista”.