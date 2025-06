Campionato Italiano Arti Marziali, i trapanesi di Belluardo vincono 28 titoli

Si è svolto a Roma il Campionato Italiano XFC (Xtreme Fighter Champion) di Arti Marziali e Sport da Combattimento, riservato agli atleti classificati nei rispettivi circuiti regionali disputati durante la stagione sportiva in corso. Il Team Sicilia del maestro trapanese Cesare Belluardo ha conquistato un totale di ben 46 podi, di cui 28 titoli italiani che comprendono le 19 cinture nelle categorie open, a cui si aggiungono anche i 9 ori per quelle riservate ai “primi pugni”. Le vittorie sono state ottenute nelle diverse discipline e categorie di gara della Kick Boxing (point fighting, continuous fighting, low kick e k-1), dai bambini fino alle categorie senior ed anche nella boxe amatoriale, con una compagine di 12 atleti. “E’ indescrivibile la soddisfazione per i risultati ottenuti dagli atleti che alleno personalmente e da tanti anni – commenta il maestro Cesare Belluardo – questo medagliere rappresenta il coronamento di una stagione da definire esaltante per l’asd Team Sicilia.

Dopo le stupende vittorie degli ultimi Campionati Mondiali 2024, è stato anche l’anno che ha segnato numerose vittorie ai campionati regionali xfc svolti a Erice. Questi tutti i titoli e le medaglie: Davide Belluardo ha conquistato 3 titoli italiani e 1 argento, Alessio Belluardo ha vinto 4 titoli italiani, Gioele Di Bella ha ottenuto 3 titoli italiani e 1 argento, Genessis Pellegrino ha vinto 4 titoli italiani, Leonardo Cagnino ha conquistato 3 titoli italiani e 1 argento, Alberto Damiano ha ottenuto 3 titoli italiani e 1 argento, Salvatore Novara ha vinto 2 titoli italiani e 2 argenti, Alice Milana ha conquistato 2 titoli italiani e 2 argenti, Flavio Parrinello ha ottenuto 1 titolo italiano e 3 argenti, Giulia Vella ha vinto 1 titolo italiano e 3 argenti, Simone Vultaggio ha conquistato 1 titolo italiano e 2 argenti, Michele Burgarella ha ottenuto 1 titolo italiano e 2 argenti. Prossimo appuntamento per la squadra dell’asd Team Sicilia di Trapani i World Championship XFC 2025 di novembre, con i numerosi atleti qualificati.