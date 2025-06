Sciopero aereo del 13 giugno: giornata cruciale per chi viaggia

Il mese di giugno 2025 si apre con una notizia rilevante per chi ha in programma voli in Italia: gli scioperi del comparto aereo sono concentrati in un’unica data, venerdì 13 giugno, ma si tratta di una mobilitazione nazionale che potrebbe avere un forte impatto su voli e spostamenti, in particolare per i viaggiatori business soprattutto di 4 compagnie aeree tra cui Ryanair e Easy Jet. La giornata del 13 giugno sarà segnata da diverse azioni di protesta proclamate da FLAI Trasporti, USB Lavoro Privato, CUB Trasporti e UGL Trasporto Aereo, sigle sindacali rappresentative di una quota significativa dei lavoratori del settore. L’effetto combinato di queste proteste potrebbe causare ritardi significativi, cancellazioni e un generale rallentamento delle operazioni, in particolare negli scali di Milano Linate, Malpensa e Venezia.

Le agitazioni previste sono:

Personale autisti SEA Aeroporti (Milano Linate e Malpensa): sciopero di 24 ore , dalle 00:00 alle 23:59

(Milano Linate e Malpensa): sciopero di , dalle 00:00 alle 23:59 Lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto : sciopero di 4 ore , dalle 13:00 alle 17:00

: sciopero di , dalle Personale delle aziende handling associate Assohandlers : sciopero di 24 ore in tutti gli aeroporti italiani

: sciopero di in tutti gli aeroporti italiani Aviation Services – Aeroporto di Venezia: sciopero di 24 ore

Nessun altro sciopero al momento, ma massima attenzione

Attualmente, non sono stati annunciati ulteriori scioperi aerei per il mese di giugno. Tuttavia, il contesto resta fluido e ulteriori mobilitazioni potrebbero essere indette con breve preavviso. Proprio per questo, è fondamentale restare aggiornati attraverso i canali ufficiali ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), i siti delle compagnie aeree e i portali degli aeroporti.

Consigli per i viaggiatori

Per ridurre al minimo i disagi, soprattutto per chi viaggia per lavoro, ecco alcune raccomandazioni: