Lavori fermi nei cantieri in Città: la Cisl chiede risposte al Comune di Marsala

Sono sempre più numerosi i lavoratori e i pensionati che si rivolgono alla Cisl di Marsala per chiedere chiarimenti e aggiornamenti sull’andamento dei lavori di ristrutturazione e rimodulazione che interessano alcune delle aree più significative della città: Piazza Mameli, il Monumento ai Mille e il rettilineo che dal Porto arriva oltre lo stabilimento Florio, con il progetto del Waterfront dove i lavori spesso sono fermi. Per non parlare del restyling del Parco della Salinella e del social housing nell’ex scuola Lombardo Radice che è stata demolita. “La nostra preoccupazione – afferma il segretario Chirco – è che la mancata comunicazione, l’incertezza sui tempi di consegna e l’assenza di un coordinamento efficace dei lavori possano compromettere ulteriormente il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni pubbliche. Chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale di fare chiarezza, rendere pubblici i cronoprogrammi e dare risposte concrete a una comunità che merita trasparenza e rispetto“.

Piazza Mameli, cantiere rallentato

Secondo quanto riferito alla Cisl da diversi cittadini, il cantiere di piazza Mameli appare attivo solo a intermittenza, con la presenza discontinua di un paio di unità lavorative. “Ci chiediamo – afferma la segreteria della Cisl – quando è prevista la consegna effettiva dei lavori? I tempi non sembrano chiari e l’avanzamento appare piuttosto lento” anche se solo apparentemente l’area sembra conclusa a parte qualche aggiustamento.

Monumento ai Mille: era davvero necessaria la nuova pavimentazione?

Anche il Monumento ai Mille è oggetto di osservazioni da parte dei cittadini, che pongono l’attenzione sulla decisione di smantellare la precedente pavimentazione per sostituirla. “Era davvero indispensabile questo intervento – si chiede la Cisl –? O si potevano destinare altrove queste risorse? Inoltre, perché oggi i lavori risultano fermi?”.

Waterfront: criticità e disagi

Particolare preoccupazione riguarda la viabilità nel tratto che dal Porto si estende oltre lo stabilimento Florio. “I lavori proseguono a rilento – segnala la Cisl – la carreggiata è ristretta, con evidenti disagi alla circolazione, mentre la cabina elettrica continua a restare in mezzo alla strada, senza che si conoscano tempi certi per una sua eventuale rimozione o ricollocazione”. Tutto questo mentre l’estate è ormai alle porte e Marsala si prepara ad accogliere turisti e visitatori.

Via Tunisi e l’ennesimo guasto alla rete idrica

A peggiorare il quadro, si aggiunge un nuovo guasto alla rete idrica in via Tunisi. Molti residenti si trovano costretti, ancora una volta, ad acquistare acqua per uso domestico, a causa della persistente interruzione del servizio. Anche se il Comune di Marsala ha più volte specificato che non si tratta di un guasto alla condotta principale ma solo di una tubatura e che quindi per riparare il guasto non ci sarà bisogno di chiudere l’approvvigionamento idrico.