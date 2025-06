Bike, alla Santa Ninfa Mtb la Granfondo è di Emanuele Spica

Continua il momento magico di Emanuele Spica, che dopo la vittoria di domenica alla Trinacria Race Mtb a Letojanni (ME) ha fatto sua anche la GF RWE Santa Ninfa Mtb che il bellissimo borgo trapanese ha ospitato portando così avanti il cammino della Coppa Sicilia. Il portacolori della Rolling Bike ha onorato con una prestazione d’eccezione la prova sui 45 km per 1.600 metri, trovando però una fiera resistenza da parte di altri biker a cominciare da Antonino Analfino (Racing Team Agrigento) che ha chiuso a 57” dal vincitore, transitato sul traguardo in 1h57’32”. Terzo posto per Libertino La Mantia (Team Radio Vela) a 2’11” davanti a Rosario Signorello (Team Eracle) classificato con lo stesso tempo, quinto Gaspare Federico Di Girolamo (Team Radio Vela) a 2’24”.

Nella prova femminile successo per Chiara Vitello (Racing Team Agrigento) che in 2h48’50” ha lasciato a 6’48” Benedetta Simonetti (Bike Project) e 52’20” su Mirela Nicoleta Rusu (Sport e Nutrition Team). Ben 184 gli arrivati alla trapanese, con una presenza sparsa un po’ da tutta la Sicilia vista l’appartenenza della prova al circuito regionale. La gara, all’11ª edizione, ha avuto il sostegno del Comune di Santa Ninfa e dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia. Grazie anche all’Acsi, sotto la cui egida era allestito l’evento del Finestrelle Bikers, che continua così la sua collezione di successi organizzativi.