Mazara: donate alla città due panchine per disabili con spazio carrozzina

Bella iniziativa la scorsa settimana a Mazara del Vallo, dove due panchine inclusive, con lo spazio per inserire centralmente una carrozzina o un passeggino, sono state donate dall’azienda locale Orthotecnica all’amministrazione. Una è stata installata presso il parco giochi sul lungomare di Mazara del Vallo, l’altra sorgerà presso il parco giochi Setti Carraro. Alla cerimonia di installazione era presente l’amministrazione con l’assessore con delega a Welfare e Inclusione Isidonia Giacalone e i consiglieri Paola Galuffo e Francesco Foggia, oltre alla stessa azienda con il dott. Luciano Amato e Agata La Rosa. “Una giornata speciale – spiega l’assessore Giacalone –, abbiamo avuto l’onore, la possibilità di ricevere questa panchina inclusiva da parte di Orthotecnica, azienda di Mazara del Vallo. Ci fa davvero piacere che esistano delle persone sensibili, delle ditte che riescono a mettere a disposizione la loro sensibilità, donando questo con questo gesto qualcosa che ci permetta di costruire una comunità che abbiamo sempre voluto. Noi vogliamo una comunità che sia più equa, giusta e solidale e gesti così ne sono un esempio”.

L’inclusione prima di tutto, come si evince dalle parole di Agata La Rosa, di Orthotecnica: “Per noi è una giornata importante. Siamo felicissimi di aver contribuito alla donazione di queste panchine, importantissime perché sono delle panchine inclusive noi come azienda e anche umanamente teniamo molto all’inclusività, è giusto dare a tutti la stessa alle stesse possibilità”. La consigliera Paola Galuffo ha invece sottolineato l’importanza di gesti di questo tipo: “Questa donazione si inserisce sicuramente in un contesto molto più ampio che vuole vedere la nostra città sempre più inclusiva e accessibile. È importante rendere gli spazi sempre più aperti a tutta la comunità. Ringraziamo tantissimo le attività commerciali e chiunque voglia supportare l’amministrazione attraverso donazioni di questo tipo che non fanno altro che migliorare la qualità della vita dei cittadini”. A spiegare come funzioneranno le panchine è stato il dottor Luciano Amato: “Sono due panchine che hanno la predisposizione per l’inserimento della carrozzina al centro dei due posti e quindi fondamentalmente riusciamo ad essere più vicini alla persona che si trova in carrozzina o sul passeggino. Ci dedichiamo quei momenti di spensieratezza con i nostri cari, mantenendoli in una posizione ancora più vicina rispetto alle panchine normali. Ringrazio Francesco Foggia, l’iniziativa è nata durante la Festa del Pane della Pasta che ogni anno ci rende partecipi di questo evento. Lì abbiamo preso l’impegno quest’estate di questa donazione e finalmente collochiamo queste due panchine”.

Un’iniziativa nata dunque la scorsa estate durante l’ultima edizione della Festa del Pane e della Pasta, un impegno preso con il consigliere comunale e patron dell’evento Francesco Foggia che ha sottolineato l’importanza della “cultura del dono. Ringrazio la famiglia Amato e l’azienda Orthotecnica che ancora una volta ci ha sorpreso con tanto entusiasmo e riempito i cuori di gioia. Donare non è una cosa scontata, loro lo hanno fatto da sempre non è la prima iniziativa in passato è stato donato il defibrillatore un impianto sportivo in città. Mazara sempre più virtuosa sempre nell’ottica dell’inclusione sociale. Lo dimostra con i fatti grazie a queste brillanti attività che hanno sempre delle idee meravigliose. La famiglia Amato – conclude Foggia – ancora una volta si è dimostrata sensibile alle necessità del territorio”.