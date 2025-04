Il recente caso dell’ASP Trapani ha riacceso l’attenzione sulle gravi carenze organiche, strutturali ed organizzative, oltre che sulla totale assenza di una strategia politica, che da troppo tempo oramai ostacolano il buon andamento del sistema sanitario. Da una parte sembrerebbero esserci i cittadini che vedono costantemente calpestato il proprio diritto alla salute: ritardi dei referti, lunghissime liste di attesa per l’accesso ai servizi quando gli stessi sono erogati. Dall’altra gli operatori sanitari costretti a lavorare in condizioni più che precarie, in strutture con pesanti carenze di organico, spesso in condizioni da trincea. Ma quelli che apparentemente sembrano due gruppi contrapposti subiscono insieme da anni la medesima pessima gestione della sanità siciliana. Per questa ragione ieri pomeriggio rappresentanti di PD, Italia Viva e PSI si sono incontrati per confrontarsi sul tema. È emersa forte da tutte le parti la necessità di fare fronte comune a difesa del diritto alla salute dei trapanesi, affinché il faro che oggi si è acceso sulla questione non si spenga troppo facilmente.

Ci sarà a tal fine a Trapani un Consiglio comunale straordinario aperto che si terrà sabato 5 aprile alle ore 10, avente come ordine del giorno “Stato della sanità in Provincia di Trapani”.