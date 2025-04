Rete fognaria: Trasmazaro e Tonnarella collettate al depuratore di Bocca Arena. Il 3 aprile la consegna

Mazara del Vallo compie un importante passo avanti nella gestione delle acque reflue con il completamento e il collaudo della rete fognaria che collegherà i quartieri di Trasmazaro e Tonnarella al depuratore centrale di Bocca Arena. Un intervento infrastrutturale atteso da anni e che giovedì 3 aprile, alle ore 10, sarà ufficialmente consegnato all’Amministrazione comunale nel corso di una cerimonia a Palazzo di Città. L’opera, realizzata sotto la gestione del Commissariato Straordinario Unico per la Depurazione, è stata completata con un investimento di oltre 13 milioni di euro e rappresenta un tassello fondamentale nel miglioramento della qualità ambientale della città. Il progetto, iniziato il 16 marzo 2020 e concluso il 17 maggio dello scorso anno, ha permesso la posa di oltre 60 chilometri di nuova rete fognaria, comprensiva di nove impianti di sollevamento per garantire un efficace trasporto dei reflui fino al depuratore centrale di Bocca Arena. Il collaudo definitivo dell’opera è stato effettuato lo scorso 7 marzo.

L’intervento ha coinvolto due delle aree più popolate della città, Trasmazaro e Tonnarella, che per lungo tempo hanno sofferto la mancanza di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue all’altezza delle esigenze della comunità. La realizzazione di questa infrastruttura consentirà di migliorare la qualità della vita dei residenti e di adeguare il sistema fognario agli standard previsti dalla normativa ambientale. I lavori sono stati eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Eurovega Costruzioni, Celi Energia e Cedit, aggiudicatari dell’appalto attraverso Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, che favorisce la competitività delle imprese e dei territori, sostiene i settori strategici e affianca la Pubblica Amministrazione e che è Centrale di Committenza e Stazione Appaltante per la realizzazione di opere pubbliche. Alla cerimonia di consegna dell’opera parteciperanno il Sub Commissario Unico per la Depurazione, Salvatore Cordaro, il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, i vertici dell’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani, i rappresentanti delle imprese appaltatrici e gli amministratori comunali. L’entrata in funzione della nuova rete fognaria rappresenta un risultato significativo per la città del Satiro, che compie così un ulteriore passo in avanti nella tutela dell’ambiente e nella gestione delle risorse idriche.

L’opera contribuirà non soltanto a ridurre l’inquinamento del territorio, ma anche a migliorare la qualità delle acque marine, uno degli aspetti cruciali e più importanti per la città, a forte vocazione turistica. Soprattutto nella stagione estiva, quando proprio i quartieri di Trasmazaro e Tonnarella raddoppiano la propria popolazione. L’amministrazione comunale ha sottolineato come questo intervento si inserisca in un piano più ampio di modernizzazione delle infrastrutture cittadine: l’obiettivo è quello di rendere Mazara del Vallo un modello di sostenibilità e innovazione per ciò che concerne i servizi pubblici.