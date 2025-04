“Il Pd non è nella maggioranza del sindaco di Campobello” ma Castiglione non è d’accordo

“Il PD non è in maggioranza al comune di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Lo abbiamo detto più volte torniamo a ribadirlo: siamo all’opposizione della giunta comunale a Campobello. Se qualcuno, con la tessera del Pd, vuole stare nella maggioranza evidentemente ha sbagliato partito”. Lo affermano il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo con il segretario provinciale della federazione di Trapani, Domenico Venuti e il deputato Pd all’Ars, Dario Safina, in merito alle recenti dichiarazioni diffuse via social dal sindaco del comune Giuseppe Castiglione.

Il riferimento è probabilmente alla nota diffusa dal sindaco campobellese in cui prende le distanze dal modo di intendere la politica di Leonardo Bascio, consigliere comunale di Forza Italia, nonostante lo stesso primo cittadino avesse fortemente sostenuto, nel lontano 1998, l’elezione del padre Epifanio Bascioe, nel recente 2020, proprio quella di Leonardo.

“Una cosa sono le ambizioni politiche (legittime) e altra cosa sono i tradimenti politico-elettorali. Abbiamo da sempre cercato di operare nel rispetto assoluto dei cittadini e abbiamo affrontato non poche difficoltà sia dal punto di vista amministrativo sia da quello economico e sociale. Lo abbiamo fatto con determinazione, sempre a testa alta, difendendo la città nei momenti più bui – afferma Castiglione -. Oggi, purtroppo, nel prendere atto del nuovo assetto che Forza Italia si è data a Campobello di Mazara e pur non avversando in alcun modo il partito su base provinciale, regionale e nazionale, riteniamo di non avere nulla in comune con buona parte della locale dirigenza, che è riuscita con astuzia e circonvenzione a manipolare l’inesperto neo-consigliere comunale, facendogli compiere un doppio se non triplo salto politico… Oggi il consigliere Bascio ha ritenuto di farsi ambasciatore e sostenitore di un gruppo che, stranamente, fino a qualche mese fa, lui stesso combatteva con convinzione e con cui, oggi, invece, siede allo stesso tavolo”. La nota è a firma del sindaco, della Giunta comunale e di tutti i gruppi di maggioranza, ovvero DC, Udc, Fratelli d’Italia, Democrazia e Libertà e PD. Per chiarezza, il PD regionale però, ne prende le distanze dall’assetto politico.