Marsala allagata: “Inaccettabile, il Comune non prende misure”. VIDEO

Le strade trapanesi dopo due gocce d’acqua si allagato. Come affermano in una nota i Giovani Democratici di Marsala, in Città è sempre la stessa storia, ma “nessuno sembra prendere provvedimenti”. Proprio nelle scorse ore i tombini in gran parte del centro urbano sono saltati e una vettura è caduta anche dentro, riportando dei danni ma per fortuna senza troppe conseguenze. Eppure, la soluzione è semplice: basterebbe pulire i tombini, stracolmi di sporcizia, per far defluire l’acqua. “Sono uno studente universitario e, in questo momento, sono alla fermata dell’autobus. Qualcuno può dirmi come posso salire sull’autobus senza bagnarmi? La situazione è davvero critica e necessita di un intervento urgente – afferma il segretario GD Riccardo Patti -. È inaccettabile che l’amministrazione comunale non abbia ancora preso misure concrete per risolvere questo problema ricorrente. La mancanza di manutenzione delle strade e dei tombini è un’espressione di una gestione della città inefficiente e disattenta alle esigenze dei cittadini. È ora che i nostri amministratori prendano seriamente in considerazione le nostre esigenze e agiscano di conseguenza”.

