A Marsala piove e saltano i tombini, un’auto ci finisce dentro

La pioggia porta tante problematiche per le città trapanesi. Marsala è una di quelle in cui i tombini non contengono l’acqua piovana, probabilmente perchè non vengono puliti adeguatamente o perchè si riempiono subito di rifiuti vari. In queste ore Piazza Caprera è allagata, i tombini sono saltati; in contrada Ciancio sembra un fiume, la via Vecchia Mazara è, come sempre, intransitabile così come la zona Porto. Nell’incrocio tra via Sirtori e corso Calatafimi una vettura è finita dentro una catedoia bloccando il traffico. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno tentando di tirare su la vettura – alla guida c’è una signora che non ha riportato conseguenze se non uno spavento – mentre i Vigili urbani stanno cercando di regolare il traffico. A breve dovrebbe intervenire l’Ufficio Tecnico comunale.