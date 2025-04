Danno alla rete idrica marsalese, verso la riparazione ma manca l’acqua

Il guasto alla rete fognaria di Marsala, verificatosi ieri in contrada Cozzaro, è in corso di riparazione. A ciò, si è anche aggiunto un ulteriore danno alla rete idrica passante in quel tratto, provocato dal cedimento della sede stradale su cui si stava intervenendo per ripristinare la fognatura. Di conseguenza, ancora stamani – causa maltempo – tecnici e operai comunali stanno proseguendo nella saldatura della condotta idrica, operazione che dovrebbe concludersi nel primo pomeriggio. Il ritorno alla normalità nell’approvvigionamento idrico, pertanto, dovrebbero avvenire nella serata di domani.