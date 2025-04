“Un fondo per i pazienti trapanesi costretti a curarsi fuori provincia”, la proposta

“I gravi disservizi dell’ASP di Trapani stanno costringendo numerosi pazienti a rivolgersi ad altre strutture sanitarie regionali, affrontando non solo disagi logistici ma anche significativi costi economici. È inaccettabile che cittadini già provati dalla malattia debbano farsi carico di spese aggiuntive per ricevere cure adeguate. Per questo, chiedo al governo Schifani di istituire un fondo di sostegno per questi pazienti, garantendo loro il diritto a un’assistenza sanitaria accessibile e dignitosa”. A dichiararlo è Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che denuncia una situazione sempre più critica per la sanità della provincia di Trapani.

“Centinaia di pazienti – spiega – sono costretti a spostarsi in altre province siciliane per visite, esami diagnostici o interventi, a causa della carenza di personale medico, delle lunghe liste d’attesa e della mancata erogazione di servizi essenziali sul territorio trapanese”. “Il diritto alla salute non può essere condizionato dalla residenza – prosegue Chinnici – né tantomeno gravare ulteriormente sulle spalle di chi già vive una condizione di fragilità. Il governo regionale ha il dovere di intervenire con misure concrete per alleviare il peso economico di questi spostamenti forzati, sostenendo le spese di viaggio, vitto e alloggio dei pazienti e, ove necessario, dei loro accompagnatori”.

“Mi aspetto dal presidente Schifani e dall’assessore regionale alla Salute – conclude la deputata del PD – un impegno chiaro e immediato per risolvere questa emergenza. La sanità pubblica siciliana deve essere un diritto garantito a tutti, indipendentemente dalla provincia di appartenenza”.