Il cantautore marsalese Pierpaolo Marino in concerto al Carpe Diem

Il cantautore marsalese Pierpaolo Marino il 10 aprile sarà in concerto presso l’Auditorium ‘Vito Trapani’ dell’Officina Artistica Carpe Diem di Marsala, in via A. Diaz n. 2, con inizio alle ore 21. Per l’occasione il cantautore presenterà i brani, ancora inediti, del nuovo progetto musicale prossimamente in uscita. Non mancheranno i brani già noti del suo repertorio, tratti dal primo album solista “Otto brevi racconti” (La Vigna Dischi, 2012), un viaggio di otto tappe vissute ad osservare il mondo intorno a sè e dal precedente disco “Senza controllo” (Seahorse, 2021), lavoro maturo in cui l’artista svela la vena elettro-rock.

Pierpaolo Marino sarà accompagnato alla chitarra e al synth da Marco Bilardello in arte Warko, da Antonino Bonomo al basso e ai cori e da Giuseppe Pantaleo alla batteria. L’evento sarà presentato dal giornalista Angelo Barraco. Per maggiori info e prenotazioni : 393.9799988.