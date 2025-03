Scacchi, al via le regionali a Scoglitti. C’è anche il Liceo Scientifico di Marsala

Si svolgeranno oggi, lunedì 31 marzo, presso l’Athena Resort di Scoglitti le Competizioni Sportive Scolastiche 2024-2025 – Disciplina Scacchi Fase Regionale Scuole Secondarie della Sicilia, cui il Liceo Scientifico “P.Ruggieri” si è classificato conquistando alle selezioni provinciali, svoltesi presso l’I.C. “G. e S. Asta”, il primo posto nella categoria juniores e il terzo nella categoria allievi.

Federica Montalto, Giuseppe Salvato, Riccardo Casano, Marco Laudicina e Fabrizio Angileri per gli juniores e Simone Titone, Francesco Lembo, Alessio Montalto e Matteo Crinelli per gli allievi metteranno in campo sulle scacchiere regionali il loro talento.

I ragazzi raccolgono il testimone di eccellenze scacchistiche che da sempre sono state l’orgoglio del Liceo Scientifico “P.Ruggieri”, oltre che della città, per una disciplina sportiva che condivide con la matematica e il problem solving competenze quali concentrazione, agilità mentale, pensiero analitico, astrazione.

La necessità, caratterizzante il gioco degli scacchi, di raccogliere dati, analizzarli, metterli in relazione e prendere decisioni in modo razionale, efficace e veloce favorisce l’acquisizione di abilità spendibili in ogni ambito della vita ed indispensabili nel terzo millennio.