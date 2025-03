“La sanità trapanese persa tra ritardi nei referti spendeva 100mila euro in pubblicità”

Non so fermano le polemiche e gli scandali legati ai ritardi nella consegna degli esiti degli esami istologici nei presidi ospedalieri trapanesi. Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 STELLE all’Assemblea regionale siciliana, rende nota un’altra vicenda alquanto preoccupante: “Mentre l’Azienda sanitaria di Trapani faceva registrare un vergognoso ritardo nell’esame di oltre tre mila campioni istologici, con duecento tumori diagnosticati tardivamente, nel frattempo si premurava a spendere oltre centomila euro per promuovere la sua immagine persino con uno stand al Cous Cous Fest con una spesa di circa 12 mila euro. Tra le determine di spesa si rinviene quella per una campagna informativa di 25 mila euro, la pubblicità sui bus di oltre 4 mila euro, un’altra di 12 mila euro per promuovere i servizi dell’Asp, ed altre ancora. Vorremmo capire se, a fronte di queste spese discutibili, ci sia stata almeno la trasmissione degli atti alla sezione di Controllo della Corte dei conti così come prevede la legge per le spese di pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro – continua l’onorevole siciliana -. La stessa magistratura contabile, all’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2025, ha ricordato come l’utilizzo di risorse per scopi promozionali o di sostegno ad eventi deve essere bilanciato con le esigenze primarie di salute pubblica. Dunque, la gestione delle risorse è cruciale per garantire che le priorità siano assegnate correttamente, soprattutto in settori critici come la sanità. Su questo tema sarebbe auspicabile una risposta chiara da parte dell’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, che sarà destinataria di un’interrogazione parlamentare”.