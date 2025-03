Marsala Volley vince al tie break e si prende due punti importanti a Roma

Quinto match al tie-break nel girone di ritorno per l’Enodoro Marsala Volley di Coach Lino Giangrossi che si impone in terra romana sulle ragazze del VolleyRò Casal dè Pazzi per 2-3 grazie ai parziali 25/22, 12/25, 20/25, 25/22, 10/15 conquistando due importanti punti che la pongono solitaria al secondo posto in classifica. Una sfida, valida per la ventunesima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile, in cui le due formazioni si sono affrontate a viso aperto giocando ad armi pari una bella sfida di ottima pallavolo vinta dalle lilibetane per esser riuscite a mantenere una migliore concentrazione nel quinto ed ultimo parziale.Coach Giangrossi presenta uno starting six con l’attacco a tre in prima linea composto da Cecchini, Varaldo e Bondavalli, Pozzoni in battuta, Caserta in cinque sostituita da Oggioni e la regia di Grippo in seconda linea. Escludendo il secondo set in cui le padroni di casa non sono mai entrate in campo, sarà un match giocato in perfetto equilibrio tra i due roster, almeno sino a due terzi dei parziali.

Ad avere la meglio nei finali, di volta in volta, sono stati i break conquistati che non sono mai stati recuperati. Una sfida in cui Varaldo e compagne hanno mostrato un’ottima ricezione ed una buona correlazione muro/difesa per limitare al massimo le avversarie ma soprattutto sono riuscite a far fruttare bene l’attacco che, visto lo score personale delle pallavoliste lilibetane, fa pensare ad un match giocato con l’attenzione di chi sa che deve mettere la palla a terra se vuole vincere la partita. Il risultato di questa trasferta era davvero importante ai fini degli obiettivi societari e l’EnoDoro Marsala Volley ha interpretato al meglio la giornata che con questa vittoria si pone solitaria al secondo posto in classifica in vista dei due prossimi impegni casalinghi ma soprattutto visto il successivo scontro diretto in trasferta a Modica che determinerà le sorti del campionato.

Tabellino di gara:

VolleyRò Casal dè Pazzi – Enodoro Marsala Volley: 2-3 (25/22 – 12/25 – 20/25 – 25/22 – 10/15)

VolleyRò Casal dè Pazzi: Viti 7, Hernandez 4, Talarico 8, Mori 3, Fusco 18, Moss 19, Bonafede (L), Mastrangelo, Cantoni, Baleva ne, Bovolenta ne, Ferriozzi ne, Ruggieri ne, Ipopotami (L2). Coach: Luca Cristofani

Enodoro Marsala Volley: Grippo 1, Pozzoni 14, Cecchini 15, Varaldo 21, Caserta 13, Bondavalli 10, Oggioni (L), Messaggi 2, Carpio, Courroux, Guastella, Zingoni ne, Lo Gerfo ne. Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Battuta (punti/err): Marsala 6/12, VolleyRò 3/10 – Muri punto: Marsala 11, VolleyRò 3 – Ricezione: Marsala 67%, VolleyRò 52% – Attacco: Marsala 38%, VolleyRò 37%.