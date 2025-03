A Campobello prime adesioni tra i consiglieri comunali al movimento di La Vardera

Il movimento Controcorrente entra al Comune di Campobello di Mazara e lo fa con l’adesione di due consiglieri comunali, Tommaso Di Maria e Isabel Montalbano, oltre all’apertura di un faro territoriale guidato da Giuseppe Stallone. “Siamo felici – dice il leader e deputato regionale Ismaele La Vardera – di annunciare l’ingresso di ben due consiglieri comunali. Tommaso e Isabel sono i primi consiglieri della provincia di Trapani ad aderire a Controcorrente, a poco più di un mese dalla sua nascita. Diversi sono i consiglieri da ogni parte della Sicilia che in queste ore stanno aderendo al nostro progetto, gente libera che potrebbe scegliere di stare con il potere, ma che invece pancia a terra vuole costruire una alternativa al fallimentare governo Schifani. Campobello è un paese dalle mille risorse, un diamante grezzo che va lucidano e sapere che c’è gente libera che vuole battersi per la propria terra è un’emozione unica. Oltre ai consiglieri registriamo anche l’apertura di un faro territoriale in paese questo non fa altro che rafforzare il nostro movimento anche in occasione delle elezioni provinciali, dove certamente saremo protagonisti”.