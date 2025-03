Vittoria nel penultimo atto per il Marsala Futsal 2012, ancora una vittoria e sarà promozione

Il penultimo atto del Marsala Futsal 2012 nel Campionato di serie B ha visto i ragazzi di Mister Torrejon scendere in campo in terra calabra contro il Polistena C5.

Dopo la sconfitta in coppa torna alla vittoria il Marsala Futsal 2012

Una vittoria ottenuta di forza, per 4 a 6, nonostante un pò di stanchezza per le tre gare di Coppa Italia giocate in tre giorni, dove gli azzurri hanno trovato soprattutto mentale le energie per portare a casa una vittoria importante che permette loro di mantenere una distanza di +3 punti in classifica dalla seconda Regalbuto che, in casa, ha battuto per 8 a 0 il Villaurea. L’ultima gara del Girone H si giocherà al Palasport lilybetano il 5 aprile proprio contro il Sicurlube. Mister Torrejon spera di recuperare qualche infortunato, come Vallarelli e De Bartoli, le cui condizioni sono ancora da verificare. Gli azzurri avranno a disposizione due dei tre risultati utili. Ma la regola è e deve essere solo una per la ‘banda Torrejon’: vincere e conquistare la promozione in A2.