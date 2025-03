Ora il Trapani calcio ha paura di retrocedere: perde in casa con il Catania, esonera Torrente e torna Aronica

A seguito della pesante sconfitta per 0-3 contro il Catania, il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha dichiarato in conferenza stampa che. “Si procederà con l’esonero di Vincenzo Torrente perché nonostante le sconfitte non ha voluto presentare le dimissioni. A partire da domani, la guida tecnica della squadra sarà affidata, nuovamente, a Salvatore Aronica”.

Un Trapani che, come evidenziato dal numero uno granata, dovrà dare il massimo nelle ultime quattro partite per evitare che Casertana e Messina possano recuperare. Inoltre, si sta lavorando già sul prossimo anno: Pavone verrà affiancato da un altro giovane direttore sportivo e, per quanto riguarda la panchina, si pensa a un allenatore dello stesso spessore di Repesa.