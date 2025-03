Basket, Trapani Shark sconfitta a Sassari ma non lascia la vetta

Si ferma a 4 la striscia di vittorie consecutive del Trapani Shark di basket. Continua invece quella di Sassari che inanella il terzo successo battendo la capolista per 92-80. Una partita sottotono dei granata che hanno tirato con percentuali troppo basse come riferiscono le cronache, soprattutto dalla lunetta, e che hanno complicato l’andamento della partita. Ora Trapani non sarà più da sola in testa alla classifica visto che una tra Trento e Brescia farà sicuramente due punti nella sfida scontro diretto delle 18:15.