Sanità nel trapanese, scrive l’ex deputato Nino Oddo

Sulla sanità in provincia di Trapani ci scrive l’ex deputato regionale e vice segretario nazionale del Psi, Nino Oddo.

Da mesi sono in prima fila in questa battaglia che mi vede coinvolto come politico, come malato e come trapanese.

Non cercavo teste da tagliare, ma la dignita’ a mio parere avrebbe dovuto indurre chi ricopre ruoli apicali a fare un passo indietro. Io lo feci quando nel 1993 fui inquisito per una vicenda che mi riguardava come amministratore del comune di Erice. Mi dimisi e rientrai in campo solo quando assolto, e ripagato simbolicamente dallo stato, potei riprendere il mio percorso politico. In questa vicenda invece questa sensibilita’ non si e’ manifestata, anzi si e’ cercato di innescare uno scaricabile vergognoso.

Ora la battaglia continua per il diritto alla salute dei trapanesi e dei siciliani.

Faremo una manifestazione pubblica aperta a tutti, senza bandiere di partito, per dare voce ad una comunita’ che invece di puntellare i potenti, sa esprimere solidarieta’ ai deboli, a chi ogni giorno per problemi di salute si rivolge alla sanita’ pubblica.

E sopratutto terremo alta la guardia e i riflettori accesi sulla qualita’ dell assistenza sanitaria in una terra splendida, ma purtroppo ancora pervasa da contraddizioni.

Nino Oddo