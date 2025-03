Sbranata dal cane, a Petrosino i funerali di Erina Licari

La comunità petrosilena e marsalese è ancora scosse per la terribile morte di Maria Erina Licari che a soli 62 anni è stata sbranata dal suo cane. La Polizia e la Procura nel corso delle indagini hanno ricostruito la vicenda e pare che la donna sia stata sbranata alla testa dal cane mentre stava per portargli da mangiare in garage. E’ il figlio che l’ha trovata ormai in condizioni disperate. Una vicenda che però continua ad essere sotto la lente degli inquirenti, anche alla luce di alcune dichiarazioni dei familiari addolorati ma anche preoccupati dell’eventuale possibilità che nella zona dell’abitazione ci fossero anche dei randagi pericolosi. Ma questo sta alle indagini scoprirlo. Il corpo di Erina, dopo l’autopsia, è stato riconsegnato ai familiari e questa mattina, alle ore 10, i funerali si terranno presso la Chiesa Maria SS delle Grazie di Petrosino.