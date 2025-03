A Petrosino morta Erina Licari, è stata aggredita dal suo cane

Da stamani diverse le voci che si rincorrevano da Petrosino fino alla conferma: una donna, Erina Licari di 62 anni, nei pressi dello Stadio Municipale non è stata aggredita da un randagio. La Polizia ha accertato che è stato il suo cane, un meticcio ad aggredirla nel garage di casa. Dal Commissariato e dalla Procura hanno ricostruito la dinamica e, nessun altro animale è entrato nella casa della donna, che non era sola, nè si è aggirato nei pressi dell’abitazione. La donna nel tentativo di salvarsi dall’aggressione del suo cane è stata ferita mortalmente. Per lei non c’è stato nulla da fare.