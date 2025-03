Petrosino promuove il rispetto della raccolta differenziata nelle scuole

Il Comune di Petrosino, in collaborazione con la ditta Traina S.R.L., ha organizzato una campagna educativa alla raccolta differenziata presso la Scuola Primaria e Secondaria di I grado “G. Nosengo”. L’iniziativa ha coinvolto attivamente gli alunni di tutte le classi, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della corretta raccolta differenziata dei rifiuti. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sulle conseguenze positive di un approccio responsabile alla gestione dei rifiuti e per incoraggiare comportamenti più sostenibili e attenti all’ambiente. Tra i partecipanti, oltre al sindaco Giacomo Anastasi, alla vice Concetta Vallone e all’assessore ai servizi ecologici Antonio Salmeri, è stato presente Giuliano Traina, titolare dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Petrosino che ha contribuito attivamente alla promozione di pratiche eco-compatibili.