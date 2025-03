Marsala Gym Lab e Diavoli Rossi sul tetto della Ginnastica siciliana

Weekend pieno di gare per la ginnastica lilybetana a Rosolini e a Messina con i Campionati di Squadra Silver Eccellenza e Individuali Gold Allieve, oltre alla prima prova del Campionato Individuale Silver LA, LB ed LC di ginnastica artistica femminile. La Marsala Gym Lab nella categoria A2, ottiene il primo podio con Sofia De Filippi al suo terzo titolo regionale. Nella squadra Eccellenza LE 3 base formata da Clara Angi, Alessia Bernardone, Martina Casano, Miriam Cusenza, Carola Floreno e Viola Nizza confermano il secondo piazzamento. Le gymlabine LC base con tre ori: Rachele Sciacca nella categoria A3, Benedetta Rallo nella categoria A5 e Sharon Giubaldo nella categoria Senior 1. Viola Licari, nella categoria A4. Nell’LB base e avanzato tre ori con Sophia Orlando, categoria A5, Alice Denaro, Categoria Junior 1 e Maria Lombardo, categoria Junior 2, due argenti con Greta Denaro, categoria A1, Anna Genna, Categoria A2 e un bronzo con Alyssa Milazzo, categoria Junior 1. Le LA base e avanzato piazzano 4 medaglie d’oro per Bianca Pruneri, categoria A5, Rebecca Gandolfo, categoria Junior 1, Viola Lombardino, categoria A5 e Denise Putaggio, categoria Junior 1 e due medaglie d’argento di Clara Moretti, categoria A2, e di Giulia Pantaleo, categoria A5. A seguire le atlete, la tecnico federale Gilda Tortorici con Simona Galfano, Sofia Genovese e Bruno Tumbarello.

Seconda ed ultima prova del Campionato Regionale individuale Gold e del Campionato Regionale di squadra Silver, del livello LE Avanzato per la Polisportiva Diavoli Rossi ha preso parte alla competizione Gold. Clara Morsello grazie all’ottimo punteggio ottenuto nella prima prova, (59,925) si piazza sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale. Sia lei che Angelica Bonomo staccano il pass per la Zona Tecnica che si terrà dal 25 al 27 Aprile a Monopoli (BA). Nel livello Eccellenza Avanzato categoria Junior/Senior, oro per Maria Barraco, Miriam Venezia, Martina Amodeo e Quyet Cerami, regalando una grande emozione ai tecnici federali in campo Monica Colicchia e Gianluca Gimondo.