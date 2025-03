Alla ‘De Gasperi’ di Marsala sempre più sport con “Tutti uniti per un goal”

La palestra di Terrenove dell’I.C. “De Gasperi – De Vita” di Marsala, guidato dal preside Leonardo Claudio Gulotta, ha vissuto il torneo scolastico di calcio a 5 “Uniti per lo sport: insieme per un Goal”, rivolto agli alunni della scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituzione scolastica. Nel corso di questa prima giornata si sono sfidate le squadre delle seconde classi; gli incontri sono stati arbitrati dal docente di scienze motorie e sportive Domenico Vitale. Le squadre si sono affrontate con grande passione, spirito sportivo, voglia di vincere, sostenute da compagni di classe, famiglie e insegnanti. Ad affrontarsi nell’incontro finale sono state le squadre delle classi 2 A e 2 D e la vittoria finale è stata consegnata alla 2 A. Tutti i partecipanti sono state premiati, sulle note di “We Are the Champions”, dalla docente di scienze motorie e sportive Valentina Lombardo con una medaglia commemorativa del torneo.