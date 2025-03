Sequestrati a Trapani 300 esemplari di ricci, troppo piccoli per essere venduti

Nuovo colpo della Capitaneria di Porto di Trapani sul fronte della filiera ittica. Questa volta sono stati sequestrati 300 esemplari di riccio di mare che ha portato all’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 500 euro al venditore che deteneva il prodotto ittico sottomisura. I controlli lungo la strada in località Punta Tipa. Gli esemplari di ricci, dopo le misurazioni da parte dei militari, sono risultati di dimensioni inferiori alla taglia minima consentita per legge pari a 7 centimetri di diametro. Risultati ancora vivi, nel rispetto della normativa vigente e dell’ecosistema marino, i ricci sono stati rigettati in mare.