Kragl torna in granata? Si attende l’ufficialità del Trapani Calcio

Oliver Kragl, è tornato, forse, in granata. Il calciatore del Trapani 1905, che aveva lasciato il capoluogo di Provincia, pare che abbia preso parte alla seduta di allenamento mattutina del Trapani, che sta preparando il derby con il Catania. Il giocatore tedesco è quindi pronto a ritornare a vestire la maglia dopo la promozione dalla serie D alla serie C conquistata nel passato anno. Kragl ha già risolto il contratto con l’Andria, dove era approdato in estate. Si attende da parte del club granata l’ufficialità sul tesseramento del tedesco.