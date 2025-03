Bocce a Buseto, Vito D’Antoni vince il Trofeo “Vento di Passione”

Grande successo per la quarta edizione del Trofeo Vento di Passione organizzato dalla Bocciofila Buseto e ospitato sui campi di molte società del trapanese. Oltre 100 gli atleti partecipanti con le finali a Buseto Palizzolo di domenica che hanno incoronato campione Vito D’Antoni dell’Edera Bambina. Il vincitore ha battuto in rapida successione Daniele Bonfiglio della Splendor Napola 12-4 e Giambattista Scalabrino del Città di Custonaci 12-1 approdando così in finale. Nell’ultimo atto della lunga competizione D’Antoni ha avuto la meglio su Stefano Bonfiglio della Splendor Napola lottando per lunghi tratti della partita e poi chiudendo i conti sul 12-7.

Bonfiglio così termina la sua corsa con l’argento al collo mentre sul terzo gradino del podio si piazza Andrea Scalabrino del Città di Custonaci. Soddisfazione anche per la società di casa che si prende anche il quarto posto grazie alle prestazioni di Stefano Ancona. Va così in archivio il penultimo appuntamento dell’anno per la Bocciofila Buseto che a maggio organizzerà il quarto e ultimo torneo della stagione sui suoi campi: l’11 maggio si disputerà infatti il primo Trofeo Fiori di Maggio.