Italia Viva protesta all’Asp di Trapani: “La politica non può nominare i dirigenti”

Si sono ritrovati davanti la sede dell’Asp di Trapani, i parlamentari di Italia Viva Davide Faraone e Dafne Musolino, per chiedere le immediate dimissioni del direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce e dei responsabili dei ritardi nella refertazione degli esami istologici. “I governi di Schifani e Meloni non cacciano Ferdinando Croce perché difeso da un partito, Fratelli d’Italia. Schifani ha commissariato la sanità. Deve andare a casa anche lui, visto che è il primo responsabile di questa situazione” afferma il vice presidente di IV. “Tremila e trecento referti istologici non processati, sottovalutazione del rischio da parte del dirigente dell’Asp di Trapani Ferdinando Croce che, invece, che aveva riferito di soli 300 casi. Per poi scoprire che, invece, erano ben oltre tremila. E, dall’esito degli esami, 206 casi di positività alle cellule tumorali. Non può essere la politica a determinare le nomine dei dirigenti per poi tirarsi indietro quando si contano i danni delle scelte sbagliate” afferma la senatrice Musolino.