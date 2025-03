Rinnovato il direttivo AVIS di Campobello che lavora per la salute dei cittadini

L’Assemblea dei Soci dell’AVIS Comunale di Campobello di Mazara ha recentemente rinnovato il proprio Direttivo per il quadriennio 2025/2028. La nomina dei nuovi membri del Direttivo è avvenuta all’unanimità, segnando un passo importante nel proseguimento delle attività dell’associazione.

Il nuovo Direttivo è così composto:

Presidente: Baldo Stallone

Baldo Stallone Vicepresidente: Nino Accardo

Nino Accardo Segretario: Gabriella Gentile

Gabriella Gentile Tesoriere: Angela Valenti

Angela Valenti Revisore Unico: Dott. Andrea Pisciotta

Dott. Andrea Pisciotta Consiglieri: Sara Pantaleo, Vito Puccio, Salvatore Di Natale, Antonio Bono, Piero Di Stefano, Rino Dilluvio, Gaspare Daidone, Gaspare Crifasi, Nicola Mangiaracina, Sebastiano Lombardo, Giulio Montalto

Il Presidente appena eletto, Baldo Stallone, ha espresso il proprio ringraziamento ai Soci per la fiducia accordata. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza cruciale del ruolo dell’AVIS nella promozione della donazione di sangue, un atto di grande valore civico e sociale. “Il nostro obiettivo primario – ha dichiarato il Presidente Stallone – è continuare a sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione di sangue, garantendo al contempo un servizio efficiente e sicuro per tutti i donatori”. Con il rinnovo del Direttivo, l’AVIS Comunale di Campobello di Mazara ribadisce il suo impegno a favore della comunità, promuovendo valori fondamentali come la solidarietà e il supporto reciproco attraverso la donazione di sangue, un gesto che salva vite e rafforza il tessuto sociale.