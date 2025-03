Maurizio Gasparri: “Non mi candidato a sindaco delle Egadi”

Il senatore Maurizio Gasparri, che ha una casa estiva nelle isole Egadi, smentisce qualsiasi ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Favignana. In una nota inviata dall’ufficio stampa dell’onorevole di Forza Italia, fa sapere che comunque Gasparri è “… al servizio degli amici delle Egadi come dei cittadini di tutta Italia”. Come si sa, dopo la sfiducia al sindaco Francesco Forgione da parte del Consiglio comunale, il Municipio dell’arcipelago e l’Assise Civica sono stati commissariati. Al momento alla poltrona del sindaco siede Pietro Valenti che dovrà sistemare l’ordinario. Poi si andrà alle urne nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025. Ci sono vari nomi che circolano in questi giorni ma ancora nessuno, a due mesi dal voto, ha avanzato una candidatura ufficiale.