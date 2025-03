Basket: Antonini sogna un top player da portare a Trapani

Trapani Shark guarda alla vetta della massima serie di Basket in solitaria, almeno per il momento, e il presidente Valerio Antonini pensa a regalare alla squadra nuovi arrivi di alto livello. I granata fa sul serio con JD Notae sempre più leader in campo e trascinatore. Trapani fa sul serio, con JD Notae sempre più leader in campo. “Stiamo cercando di portare in Sicilia un top player per completare il roster e sostituire Tibor Pleiss. Vogliamo un giocatore che porti spessore, esperienza e qualità tecnica per farci salire ancor più di livello. Lo abbiamo individuato da tempo, costa tanto, ma con due soli mesi e mezzo di stagione alle porte direi che un sacrificio si possa fare. Anche perché la piazza ha tutto per andare lontano: una tifoseria eccezionale, un coach favoloso, un organico di livello assoluto. Quando si arriva a questi livelli serve anche la maturità per fare il grande salto, ma io ci credo” ha fatto sapere Antonini. Chissà se non si possa concretizzare questo ‘sogno’ dopo i tanti campioni arrivati in granata.