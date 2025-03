A Salemi incontro dei 5 Stelle su come “Governare la Città”

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Salemi è lieto di annunciare il secondo appuntamento di “Parliamo di Politica”, un momento di confronto e condivisione dedicato al tema “Governare la Città”. L’evento si terrà il 29 marzo a Salemi presso il Centro Kim e vedrà la partecipazione di amministratori locali, esponenti politici e cittadini, in un dialogo aperto e costruttivo.

Alla tavola rotonda interverranno:

Vito Scalisi, Sindaco di Salemi;

Domenico Surdi, Sindaco di Alcamo;

Aldo Grammatico, Sindaco di Paceco;

Vito Lombardo, Coordinatore Provinciale del M5S;

Vittorio Ferro e Vito Lombardo, Assessori del Comune di Alcamo;

Luca Triolo, Assessore del Comune di Partanna;

Elena De Luca, Capogruppo M5S al Consiglio Comunale di Alcamo;

Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia Conad.

L’incontro sarà occasione per condividere, fanno sapere gli attivisti pentastellati, le esperienze maturate nell’amministrazione delle città, affrontando sfide, successi e lezioni apprese. Sarà un momento di riflessione collettiva su come governare con responsabilità, trasparenza e partecipazione, mettendo al centro i bisogni dei cittadini e il bene comune. “Governare una città non significa solo gestire risorse o prendere decisioni, ma costruire una comunità coesa, ascoltare le voci dei cittadini e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di interagire direttamente con i relatori, ponendo domande o condividendo idee e proposte. Crediamo fermamente che la politica debba essere un dialogo costante tra istituzioni e cittadini, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per le nostre città. Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo importante momento di confronto e crescita collettiva”, fa sapere il Movimento salemitano.