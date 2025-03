Dopo cinque set il Marsala Volley si arrende alla capolista Fasano

Tie-Break amaro per l’Enodoro Marsala Volley che nella sfida casalinga contro la capolista il Podio Fasano, valida per la 20° giornata del Campionato serie B1 girone D di Volley femminile, perde il match conquistando dopo cinque appassionanti set comunque un importante punto classifica che la mantiene al secondo posto della stessa. Un match in cui le lilibetane di Coach Lino Giangrossi hanno avuto l’occasione di conquistare l’intera posta in palio, visto il vantaggio di 2 set a 0, non riuscendo a chiudere la sfida a proprio favore. Occasione che si è presentata nel quarto set quando dopo un punto a punto iniziale il roster marsalese si è trovato in vantaggio di tre lunghezze, che le pugliesi con una gara attenta hanno saputo ribaltare a proprio favore.

Di fronte ad uno straripante pubblico che ha gremito con un migliaio di presenze la Tribuna del San Carlo di Marsala Coach Giangrossi ha presentato uno starting six con la diagonale Grippo/Varaldo, Caserta e Zingoni al centro della rete alternate al libero Oggioni e Pozzoni/Bondavalli di banda in quella che ben presto è diventata una bellissima battaglia tra due formazioni assolutamente degne di stare in alta classifica. La spunta Fasano che ha avuto una grande reazione a fronte della spettacolare partenza delle padrone di casa, che si erano portate sul 2-0, riuscendo prima a pareggiare il computo dei set e poi a vincere il quinto parziale finendo per aggiudicarsi il match. Una sfida davvero ad alto contenuto tecnico che ha appassionato il folto pubblico presente che ha applaudito correttamente entrambe i roster in campo.“Ammetto che è stata una bellissima partita, dichiara il Coach del Marsala Volley Lino Giangrossi, ma ci rimane l’amaro in bocca per non essere riusciti a vincerla subito. Abbiamo spento la luce nel terzo set e non siamo riusciti a riaccenderla bene nel quarto quando ci siamo trovati in vantaggio. Sono amareggiato perché se vuoi raggiungere l’obiettivo dei Play Off, queste partite non puoi lasciartele scivolare via così”. Adesso testa alla trasferta di Roma contro VolleyRò, altro match particolarmente importante se si vuole conquistare i Play Off”.