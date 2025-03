“A Campobello Forza Italia costruisce un’alternativa all’attuale Giunta”

Al congresso comunale del 9 marzo scorso, si è riunita la segreteria comunale di Forza Italia di Campobello di Mazara in cui si è deciso che il partito si pone come concreta alternativa all’attuale Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Castiglione e si candida a guidare una nuova proposta politico-amministrativa. Alla presenza del segretario provinciale Toni Scilla e del consigliere comunale Leonardo Bascio, è stata ribadita la posizione politica alternativa e distante dall’attuale giunta comunale: “Forza Italia sta lavorando alla costruzione di un nuovo progetto amministrativo che, partendo dal perimetro del centrodestra, possa coinvolgere tutte quelle forze sociali, civiche e produttive che vogliono concretamente contribuire al rilancio socioeconomico della nostra Campobello di Mazara. Il nostro partito vuole rappresentare il cardine e la garanzia di una coalizione di buon governo in grado di assicurare futuro e prosperità ai cittadini campobellesi” affermano Bascio e Scilla.