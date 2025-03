Calcio Femminile: termina in pareggio tra Junior Sport Lab e Virtus Marsala

Termina sul pareggio di 1-1 la 1ª gara del Girone di Ritorno Poule Promozione Eccellenza Femminile Regionale tra JSL Junior Sport Lab e Virtus Femminile Marsala. La sfida di sabato 22 marzo al Comunale di Brolo si apre nel primo tempo con il vantaggio delle azzurre grazie alla rete firmata da Giulia Caporelli agganciata da un assist di Francesca Amante; nella seconda metà di gioco è tutto da rifare all’arrivo del gol delle padrone di casa neroverdi con l’esterna di fascia Karima Nigito. “Primo tempo nostro, secondo tempo loro – commenta la tecnico ospite Valeria Anteri al termine dello scontro -. Siamo entrate bene, abbiamo giocato, ma nella ripresa un calo mentale ha compromesso la gestione della partita e non abbiamo più pensato a fare gol nonostante le occasioni nettissime concesse dalle avversarie. Purtroppo quando non chiudi la partita è così che va”. Le lilybetane torneranno in casa al “Nino Lombardo Angotta” per la 6º Giornata di Poule Promozione Eccellenza Femminile Regionale, domenica 30 marzo alle ore 16:00 per il match contro la messinese SSD UniMe.