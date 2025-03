Al via “RAEE4Comics”, concorso di scrittura del fumetto per under 30

ROMA (ITALPRESS) – Prende ufficialmente il via “RAEE4Comics”, il nuovo concorso di scrittura promosso da Giffoni Innovation Hub ed Erion WEEE, con la media partnership di Comics&Science, collana di comunicazione scientifica di CNR Edizioni, e dedicato ai giovani talenti under 30 con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, l’economia circolare e il riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del fumetto.Il progetto invita i partecipanti a presentare soggetti originali che raccontino storie di recupero, riuso e valorizzazione dei RAEE. I quattro migliori soggetti selezionati verranno pubblicati (in forme differenti) con il supporto di fumettisti professionisti.Il linguaggio del fumetto è stato scelto per la sua capacità di unire la forza visiva delle immagini alla profondità dello storytelling, rendendo il messaggio sul riciclo più accessibile e coinvolgente. Il fumetto apre, inoltre, a potenziali future evoluzioni multimediali, con la possibilità di adattamenti in formato animato o cinematografico, ampliando così la portata e l’impatto comunicativo dell’iniziativa.Il concorso “RAEE4Comics” è aperto a tutti gli autori esordienti che desiderano mettere alla prova la propria creatività e sensibilità. Per partecipare, è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni ed essere residenti in Italia. Agli aspiranti autori è richiesto di presentare un soggetto originale e inedito. L’efficacia comunicativa e l’autenticità delle storie proposte saranno elementi chiave per la selezione dei lavori migliori.L’obiettivo è valorizzare giovani in grado di proporre idee fresche e innovative, capaci di raccontare in modo coinvolgente e consapevole il tema del riciclo dei RAEE con un importante focus sulle materie prime in essi contenute.Le iscrizioni al concorso sono già aperte e chiuderanno il 24 aprile 2025. Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito ufficiale call.giffonihub.com/raee4comics.I lavori presentati saranno valutati, tra aprile e maggio 2025, da una giuria composta dai rappresentanti di Erion WEEE, Giffoni Innovation Hub, CNR, fumettisti professionisti ed esperti di comunicazione ambientale, che decreterà i quattro finalisti del concorso. Questi ultimi saranno ospitati durante una delle giornate del Salone del Libro di Torino (15/19 maggio 2025), con viaggio e alloggio a carico dell’organizzazione, e parteciperanno a un workshop formativo promosso da Erion WEEE con autori e illustratori del Salone del Libro.Si passerà, successivamente, a una fase di affinamento narrativo delle proposte iniziali che i quattro finalisti dovranno consegnare entro il 26 giugno 2025 per una nuova valutazione da parte della giuria. Tramite quest’ultima fase verrà selezionato il vincitore assoluto di “RAEE4Comics”, che avrà diritto a partecipare all’evento speciale all’interno di Next Generation in occasione del Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio 2025. Il vincitore sarà, inoltre, ospitato, con viaggio e alloggio a carico dell’organizzazione, alla masterclass dedicata e avrà l’opportunità di presentare il proprio fumetto davanti a una grande platea di ragazzi 18+.Il primo classificato vedrà, inoltre, il proprio soggetto trasformato in un fumetto completo di 16 pagine realizzato dai fumettisti professionisti di CNR Edizioni e pubblicato nella prestigiosa collana Comics&Science. La stessa raccolta ospiterà le altre tre idee finaliste che saranno pubblicate come sinossi illustrate da professionisti del fumetto.

