Trapani Shark in testa alla classifica batte Brescia 94 a 88

La Trapani Shark vince con merito 94-88 la sfida contro l’altra capolista Brescia e si gode la vetta in solitaria in attesa della partita fra Milano e Trento. I padroni di casa partono fortissimo non permettendo a una Brescia priva di Ivanovic di entrare nel match. Nel secondo quarto, però, la truppa di Poeta sfodera 10 minuti di pallacanestro celestiale riuscendo addirittura a chiudere in vantaggio al 20’ (44-52). Dopo la pausa lunga Trapani inizia una lenta rimonta che si conclude a metà dell’ultimo periodo. La partita prosegue punto a punto ma la maggiore lucidità dei granata nel finale permette loro di conquistare la vittoria. Tra i singoli, ancora una grande prova di Notae autore di 26 punti.

1º Quarto: Coach Repesa inizia con Robinson, Galloway, Petrucelli, Alibegovic e Horton. Coach Poeta risponde con Dowe, Della Valle, Rivers, Ndour e Bilan. Il primo canestro è di Dowe, seguono 2 liberi di Galloway e 2 di Rivers. Galloway piazza la tripla prima del botta e risposta da sotto fra Ndour e Alibegovic. Bilan schiaccia ma risponde Robinson in penetrazione. Rivers dalla media e 5 tiri liberi di Della Valle portano Brescia sul + 6 (9-15). Alibegovic piazza 2 bombe e impatta. Horton schiaccia il sorpasso di Trapani. Dopo 1 libero di Petrucelli, 2 di Bilan e 3 di Dowe, Notae piazza la tripla (21-20). Bilan da sotto prila dell’alley-oop tra Notae e Horton. Cournooh fa 1/2 dalla lunetta. Dopo la tripla di Brown e la penetrazione di Notae, Cournooh colpisce dai 6.75 (28-26). Ancora Notae in penetrazione prima del contropiede di Rossato e del canestro sulla sirena di Notae: 34-26 al 10’.

2º Quarto: Burnell e Dowe di forza e Ndour dalla media concretizzano il -2 di Brescia: time out per Repesa (34-32). Burnell pareggia i conti ma Notae col jump dalla media riporta Trapani in vantaggio. Rivers fa 2/2 dalla lunetta. Bilan fa 1/2 dalla lunetta. Horton da sotto prima di 2 liberi di Bilan e 2 di Della Valle. Yeboah segna dalla media prima della tripla di Della Valle e 2 liberi di Petrucelli. Ndour dalla media e Bilan da sotto costringono Repesa a chiamare una sospensione (42-48). Botta e risposta fra Ndour e Yeboah: 44-52 al 20’.

3º Quarto: Il primo canestro è di Notae. Ndour dalla media, seguono 2 liberi di Galloway e la schiacciata di Alibegovic. Bilan e Yeboah da sotto prima della tripla di Dowe e del post basso di Alibegovic. Notae e Dowe in penetrazione prima della tripla di Yeboah e del jump di Burnell (59-63). 2 volte Notae e Dowe colpiscono dai 6.75 (65-66 al 28’). Dowe fa 1/2 dalla lunetta ma Notae piazza un’altra bomba che vale il vantaggio: time out Poeta (68-67). Burnell fa 2/2 dalla lunetta. Eboua schiaccia ma Della Valle fa 2/2 dalla lunetta. Burnell sulla sirena: 70-73 al 30’.

4º Quarto: Rossato prima in contropiede e poi con la bomba che vale il sorpasso (75-73). Robinson in penetrazione prima di 2 liberi di Della Valle e del canestro di Bilan (77-77). Notae in penetrazione, seguono 1 libero di Bilan e 2 di Rossato. Alibegovic da sotto e la schiacciata di Brown costringono Poeta al time out: 85-78 al 35’. RIvers fa 1/2 dalla lunetta. Burnell col tap-in e Dowe con 2 liberi per il -2 di Brescia. Dowe piazza la bomba del sorpasso. Galloway mette 1 libero (86-86 al 37’). Galloway in penetrazione prima del canestro di Horton e di 2 liberi di Della Valle (90-88 a 1’22’’ dal termine). Galloway in penetrazione e Alibegovic in contropiede: 94-88 a 28’’ dalla fine e sospensione per coach Poeta