Ritardi esami, Faraone (IV): “All’Asp di Trapani chiederemo le dimissioni di Croce”

Fa parlare di sè e continuerà a farlo la vicenda dei ritardi nella consegna degli esami istologici nei presidi ospedalieri trapanesi. “Prima della conferenza stampa per chiederne le dimissioni, vorremmo apprendere che Croce si è già dimesso o sia stato revocato dal presidente della regione Schifani” dice il parlamentare di Italia Viva, Davide Faraone. Lunedì 24 marzo, alle ore 16, davanti la sede dell’Asp di Trapani in via Mazzini, 1, Italia Viva terrà, infatti, una conferenza stampa per chiedere le immediate dimissioni del direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce (che attualmente è assessore al Comune di Giardini Naxos). “Chiederemo le dimissioni di Croce e di tutti i responsabili dei ritardi nella refertazione degli esami istologici. Ma vorremo andare a Trapani a conti fatti e solo per prendere un caffè”, ha detto Faraone; insieme a lui ci saranno la senatrice di Iv Dafne Musolino, il componente dell’esecutivo regionale Fabrizio Micari e i dirigenti di Italia Viva Trapani.