Pallamano: Trapani vince 18-31 su Euromed Mugello, le granata tornano in vetta

Ottimo successo esterno per le ragazze di Laura Avram, che violano il parquet dell’Euromed Mugello con una condotta di gara autorevole e accorta. Sono due punti che valorizzano la vittoria di domenica scorsa contro Chiaravalle e proiettano l’Handball Trapani di nuovo al primo posto in classifica, condiviso con la stessa Chiaravalle, che, però, ha disputato una gara in meno. Non volendo ripetere gli errori commessi in alcune trasferte precedenti, la Handball Trapani ha subito avuto un approccio risoluto, trovando però di fronte a sé un’avversaria altrettanto determinata. Ne è venuto fuori un primo tempo equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è riuscita a far girare il match dal proprio lato. Tutt’altra storia nel secondo tempo, con il break delle granata e il finale in crescendo, che ha consentito alle ragazze allenate da Laura Avram di indirizzare nettamente e meritatamente la gara a proprio favore, con l’ottimo contributi realizzativo di Borodai e Stellato. La Handball Trapani sarà impegnata al Palazzetto “Pino Cardella” domenica 6 aprile (ore 11), nella gara valevole per la settima giornata di ritorno del girone C del campionato di A2 femminile. Le granata ospiteranno Tushe Prato.