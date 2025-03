Un grande Marsala Futsal pareggia fino ai supplementari poi cede la finale al Villorba

Il Marsala Futsal 2012 ha trovato il forte Futsal Villorba per la finale di Coppa Italia serie B giocata al PalaTriccoli di Jesi. I veneti hanno messo tutta la loro esperienza sul campo, i giovani lilybetani sono riusciti fino alla fine a tenere testa con astuzia e bel gioco. Fino ai supplementari, dove le energie erano finite per entrambe le squadre e gli infortuni prima del portiere azzurro Simone Vallarelli – che riceve il premio miglior portiere del match – e dopo di Matteo De Bartoli, hanno consegnato il poker agli avversari costringendo il Marsala a sfruttare il portiere di movimento, gioie e dolori per tutte le squadre di Calcio a 5. E proprio sul finale del gioco non regolare che il Villorba trova le due reti che valgono la Coppa Italia. La gara termina sul 6 a 3. Merito va a entrambe le squadre che sono scese in campo con grande fair play davanti a un pubblico in gran parte gialloblu ma con sprazi d’azzurro che non hanno fatto mancare ai lilybetani tutto l’affetto arrivato appositamente dalla Sicilia.

Primo tempo_ La prima occasione è di De Bartoli a tu per tu con Venier. Il Villorba costringe il Marsala nella propria area e al 2’ assist di Rexhepaj per Tenderini che facile insacca la sfera in rete. I ragazzi di Mister Torrejon sentono la pressione addosso, sono meno precisi e subiscono le inventive di Tenderini. Sulla rimessa laterale arriva il 2 a 0 di Belfassi, vincendo il corpo a corpo con Foderà e sfoderando il tiro del raddoppio. Al 13’ il Marsala con Abate e Vallarelli non riescono a trattenere l’incontenibile Stefanon che porta i suoi sul 3 a 0. Dopo il time out dei gialloblu, questi abbassano il ritmo di gioco e Barroso li punisce: si inventa un passaggio all’indietro vedendo De Bartoli che sigla il 3 a 1. Al 18’ dalla rimessa, Barroso con una giocata pazzesca in tunnel segna un 3 a 2 segno di un parquet di livello. A 30’’ dal fischio finale una grande parata di Vallarelli e dopo il segnale di fine gara il poker del Villorba non viene concesso. Ben 15 minuti di dominio veneto, poi il calo e il Marsala che con due geniali trovate di Barroso, uscito allo scoperto pian piano, si è avvicinato pericolosamente al pari.

Secondo tempo_ Il Marsala Futsal ritrova la grinta, ricerca profondità, fa girare la palla. “The wall” Vallarelli salva il risultato due volte e il Villorba prende anche un palo. Al 6’ lodevole parata di Venier su Foderà che si va a prendere la palla dai piedi dell’avversario. Dal lancio lungo del portiere azzurro, Barroso stoppa il pallone ma si mangia letteralmente una ghiotta occasione. Il carattere di Sanalitro viene fuori e sorregge la parte offensiva, mentre Patti fa un gran lavoro anche in fase difensiva vista l’assenza di Pierro espulso nel corso della semifinale. Al 13’ l’uno-due killer di Abate e Barroso regala il pareggio: è 3 a 3. Il Marsala crea ma deve fare attenzione, il Villorba è stanco ma ha barlumi di lucidità incredibili e difatti è Vallarelli che da angolazione impossibile e in spaccata mette una pezza ad un’azione pericolosa. Il finale si infiamma: Venier para la conclusione mancina di Sanalitro e il tiro a volo di Patti, poi è Foderà che a -3 minuti dalla fine del tempo regolare sfiora la traversa. Il match termina sul 3 pari e le squadre vanno ai supplementari.

Nel primo dei due tempi di 5 minuti ciascuno, c’è tanta stanchezza per entrambe le squadre. Alla fine vincerà chi starà meglio da un punto di vista psico-fisico e al 4’ prima Foderà e poi Vallarelli si inventano due salvataggi importanti per continuare a sperare. Il tabellino del match denota che il Marsala ha meno tiri in porta ma 3 reti. Nel secondo dei tempi supplementari previsti, un risentimento muscolare improvviso del portiere lilybetano lo costringe a uscire seguito a ruota da De Bartoli. Agli sgoccioli è Belfassi che beffa Cosenza sullo sviluppo di un corner con la palla rimessa in mezzo da Tenderini. Mister Torrejon non ha altro da inventarsi se non il power play rischiando: ancora Tenderini intercetta un passaggio a centrocampo e trova il 5 a 3 a porta nuova, mentre Rexhepaj riceve addosso il tiro di Patti e sul rimpallo lancia verso i pali sguarniti.