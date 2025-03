Erice: in Piazza Pertini installati dossi per ridurre la velocità dei mezzi

Sabato scorso sono stati ultimati i lavori di installazione dei dossi stradali nella Piazza Pertini, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei cittadini e ridurre potenziali rischi legati alla velocità nonché eventuali incidenti stradali. I dossi sono stati realizzati in conglomerato bituminoso (asfalto) anziché in plastica, al fine di risultare maggiormente resistenti ed inamovibili. La scelta di adottare questa misura si inserisce in un piano di interventi più ampio che riguarda la stessa piazza che, com’è noto, fa parte delle aree individuate dall’amministrazione per il sistema di videosorveglianza.

«Si tratta di un intervento diretto e deciso che mira a contrastare i rischi connessi alla velocità e a tutelare l’incolumità di chi attraversa e vive maggiormente l’area. Una scelta fortemente voluta dalla nostra amministrazione, anche su sollecitazione dei residenti, che rappresenta una garanzia di maggiore sicurezza per tutti, anche per gli stessi automobilisti. L’amministrazione comunale è infatti convinta che la sicurezza urbana debba essere garantita attraverso azioni concrete e coordinate, che non solo rispondano alle problematiche emerse, ma che anticipino e prevengano nuovi rischi», dichiara la sindaca Daniela Toscano. Paolo Genco, assessore alla Polizia municipale le fa eco: «Questo non è solo un provvedimento tecnico, ma una vera e propria presa di posizione a tutela della sicurezza che è per noi una priorità assoluta. I dossi stradali sono una soluzione rapida ed efficace per regolare il traffico e proteggere i pedoni, riducendo il rischio di incidenti e restituendo alla piazza la tranquillità che i cittadini e i commercianti hanno il diritto di vivere. Uno strumento di responsabilizzazione in un’area residenziale e ad alta frequentazione, a basso costo e ad alta efficienza, che consente di intervenire rapidamente senza dover ricorrere a costose e invasive modifiche infrastrutturali».

Il citato sistema di videosorveglianza, attivato nell’ambito del progetto “Erice + Sicura” (finanziamento di 150.000 euro dal Ministero dell’Interno), non riguarda soltanto la piazza Pertini, ma anche altre parti del territorio comunale, allo scopo di contrastare i fenomeni di criminalità, in particolare contro l’abbandono dei rifiuti. Le telecamere e le infrastrutture a supporto, alcune delle quali hanno la funzione di lettura targa automatica, sono in funzione nelle zone strategiche del territorio comunale, e consentiranno alla Polizia Municipale di monitorare le aree in cui sono state installate direttamente dalla sala operativa del Comando.