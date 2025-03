A Petrosino oltre 100 fuoristrada “invadono” la Città

Grande successo nel fine settimana scorso per l’evento fuoristrada organizzato dall’Associazione Marsala 4×4 Off Road a Petrosino, quarta edizione, col patrocinio del Comune. L’evento, che ha visto la partecipazione di più di 100 mezzi, ha offerto agli appassionati di fuoristrada un’esperienza unica, con un percorso che ha condotto il corteo di auto attraverso paesaggi suggestivi fino a Castelvetrano. Una giornata all’insegna dell’avventura e della passione per il mondo del fuoristrada, che ha riscosso grande entusiasmo tra partecipanti. “La mia amministrazione continuerà a sostenere e promuovere iniziative che valorizzano il territorio e il positivo attivismo delle associazioni – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi -. L’auto raduno ha accolto centinaia di appassionati dimostrando la forza attrattiva di eventi che uniscono sport, natura e aggregazione sociale”.